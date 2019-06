POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.06.2019. Polizei in Peine begleitete sogenanntes Tuningtreffen in Ilsede.

Salzgitter (ots) – Ilsede, Gewerbepark „Ilseder Hütte“,

10.06.2019, 07.00-15:00 Uhr.

Unter der Verantwortlichkeit der Polizei in Peine führten Kollegen

im Zuge des sogenannten Tuningtreffens zahlreiche Kontrollen von

angereisten Fahrzeugen und deren Fahrern durch. Das Hauptaugenmerk

der Kontrollen lag in der Überprüfung der Bau- und

Betriebsvorschriften der Fahrzeuge, der Verkehrstüchtigkeit der

Fahrzeugführer sowie der Kontrolle der mitgeführten Dokumente auf

Echtheit. Auf Grund guter Wetterbedingungen konnte ein hohes

Besucheraufkommen festgestellt werden. Insgesamt kontrollierte die

Polizei 151 Fahrzeuge. An 50 Fahrzeugen stellte die Polizei

Beanstandungen fest. Die Polizei fertigte insgesamt 9

Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen, verwarnte 41 Fahrzeugführer mit

Verwarngeldern und fertigte zudem 36 Mängelmeldungen. 3

Fahrzeugführern wurde zudem die Weiterfahrt untersagt. Bei 36

Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen. Hauptsächliche

Ahndungsgründe waren veränderte Rad-/Reifenkombinationen,

ver-/geänderte Sportfahrwerke und eine Manipulation der Abgasanlagen.

Die Polizei macht mit diesen Kontrollen deutlich, dass auf Grund der

festgestellten Verstöße auch weiterhin mit Kontrollen in diesem

Bereich gerechnet werden muss.

