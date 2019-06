POL-SE: Wiemersdorf, Am Eichenhof / 29-Jähriger verstirbt durch Brand eines Aufsitzrasenmähers

Bad Segeberg (ots) – Am Freitag, den 07.06.19, brannte in

Wiemersdorf gegen 17:40 Uhr ein Aufsitzrasenmäher. Der 29-jährige

Fahrer des Rasenmähers konnte das Fahrzeug aufgrund einer

körperlichen Behinderung nicht verlassen und erlitt durch den Brand

schwerste Verbrennungen, bevor Ersthelfer eingreifen konnten. Er

wurde in einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik

gebracht. Hier erlag er seinen schweren Verletzungen. Die

Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.

