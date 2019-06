POL-RE: Recklinghausen: Kreatives Nummernschild – Anzeige

Recklinghausen (ots) –

Auch seine Kreativität hat einen Fahrzeughalter in Recklinghausen

nicht vor einer Anzeige bewahrt. Polizisten fiel vor einigen Tagen

ein Auto auf, das mit der Front so nah an einem Baum geparkt war,

dass man nur einen kleinen Teil des Nummernschildes erkennen konnte.

Hinten klebte anstelle eines Siegels ein Streifen Klebeband. Die

Polizisten nahmen das Auto genauer unter die Lupe. Offensichtlich

hatte der Halter versucht zu verschleiern, dass das Auto abgemeldet

und die Stempel abgekratzt waren. Im abgemeldeten Zustand dürfte das

Auto nicht im öffentlichen Verkehrsraum stehen. Die Polizei ermittelt

jetzt wegen Verdachts des Kennzeichenmissbrauchs.

