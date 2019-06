POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Montag, 10.06.19, ereignete sich in

der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 17:00 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht

in der Pfalzgrafenstraße in Neustadt. Dort wurde ein ordnungsgemäß in

Längsaufstellung abgestelltes Fahrzeug, vermutlich bei einem

Parkvorgang, durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer im

Heckbereich beschädigt. Bei dem Verursacher könnte es sich laut

Zeugenangaben um einen schwarzen BMW handeln, welcher zuvor hinter

dem Audi geparkt war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei

Neustadt in Verbindung zu setzen.

