POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung wegen Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls in besonders schwerem Fall

Gelsenkirchen (ots) –

Bereits am Donnerstag, 28.03.2019, haben zwei bislang unbekannte,

junge Frauen gegen 12:15 Uhr, Mobiltelefone aus einem Geschäft an der

Hochstraße in Buer entwendet. Die beiden Unbekannten betraten

gemeinsam das Ladenlokal eines Mobilfunkanbieters, begaben sich

zielstrebig zu einer Auslage mit Mobiltelefonen und entwendeten

zeitgleich jeweils zwei Geräte. Anschließend flüchteten sie aus dem

Geschäft. Die Videoüberwachungsanlage filmte diesen Vorgang. Das

Amtsgericht Essen hat diese Bilder nun zur Veröffentlichung

freigegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den hier

abgebildeten Personen und/ oder ihrem Aufenthaltsort machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365-7522

(KK15) oder – 8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Katrin Schute

Telefon: 0209/365-2012

E-Mail: katrin.schute@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Gelsenkirchen | Publiziert durch presseportal.de.