POL-HK: Schwarmstedt:In Keller eingebrochen; Wietzendorf/Walsrode: Lack zerkratzt; Wedemark:Ein Toter bei Auffahrunfall auf BAB 7

10.06./ In Keller eingebrochen Schwarmstedt: Unbekannte drangen

von Sonntag auf Montag gewaltsam in den Kellerraum eines Wohnhauses

in der Straße Vor dem Buchholze ein und entwendeten Bargeld.

10.06. /Lack zerkratzt Wietzendorf/Walsrode: In Wietzendorf wurde

gleich an zwei in der Straße Am Sägenberg abgestellten Volkswagen die

gesamte rechte Fahrzeugseite durch Unbekannte zerkratzt. Die Tat

ereignete sich im Zeitraum von Sonntagmittag, 13 Uhr bis Montagmittag

14 Uhr. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Wietzendorf unter

05196/607 entgegen. Eine weitere Tat ereignete sich am

Montagnachmittag in Walsrode in der Verdener Straße. Hier wurde mit

einem unbekannten Gegenstand, die Seitentür eines Nissan zerkratzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Walsrode unter

05161/984480 zu melden.

11.06./ Ein Toter bei Auffahrunfall auf BAB 7 Wedemark: Heute

Morgen, gegen 06:00 Uhr, ereignete sich auf der BAB7, Gemeinde

Wedemark, in Fahrtrichtung Hamburg ein folgenschwerer Verkehrsunfall,

bei dem ein 52-jähriger Fahrer eines Kleintranpsorters tödlich

verletzt wurde. Aufgrund eines Rückstaus vor Ort musste ein

44-jähjrige Fahrer seinen Sattellastzug bis zum Stillstand abbremsen.

Dieses bemerkte der nachfolgende Fahrer des Kleintransporters zu spät

und fuhr ungebremst auf den Sattelzug auf. Die Fahrerkabine wurde

durch den Aufprall zerstört und der Fahrer eingeklemmt. Dieser erlag

trotz notärztlicher Behandlung noch an der Unfallstelle seinen

Verletzungen. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn musste

aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis 09:00 Uhr voll

gesperrt werden.

