POL-WOB: Familienstreit eskaliert – Frau lebensgefährlich verletzt

Wolfsburg (ots) – Wolfsburg, OT Teichbreite, An der Teichbreite

10.06.2019, 21.45 Uhr

Ein Familienstreit mit einer lebensgefährlich verletzten Person

ereignete sich am späten Montagabend in einem Mehrfamilienhaus in der

Straße An der Teichbreite. Nachbarn hatte gegen 21.45 Uhr Lärm aus

einer Wohnung gehört und die 45 Jahre alte Wohnungsinhaberin schwer

verletzt im Treppenhaus aufgefunden. Die sofort alarmierte Polizei

und Rettungsdienste waren wenige Minuten später mit mehreren

Fahrzeugen am Ort. Während die Schwerverletzte medizinisch versorgt

wurde, konnten Polizisten in der Wohnung den 47 Jahre alten, in

Trennung lebenden Lebenspartner antreffen, der sich widerstandslos

festnehmen ließ. Ferner trafen die Beamten im Treppenhaus auch auf

das 10 Jahre alte Kind der 45-Jährigen und ihres Ex-Lebenspartners.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen gerieten der 47-Jährige und

dessen 45-jährige Lebensgefährtin am Pfingstmontagabend in Streit.

Diese Auseinandersetzung eskalierte und in dessen Verlauf griff der

47-Jährige seine Ex-Lebensgefährtin mit einem gefährlichen Gegenstand

an, wobei er seine in Trennung lebende Ex-Frau lebensgefährlich

verletzte. Das 10 Jahre alte Kind wurde in die Auseinandersetzung

hineingezogen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die

45-Jährige und ihr 10 Jahre altes Kind wurden mit einem Rettungswagen

ins Wolfsburger Klinikum verbracht. Während die Mutter

intensivmedizinisch versorgt wird, wurde das Kind in die Obhut des

Jugendamtes der Stadt Wolfsburg übergeben. Die Polizei hat ein

Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Der

47-Jährige wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Die

Ermittlungen dauern an.

