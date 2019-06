POL-NOM: Fassade mit goldener Farbe beschmiert

Einbeck (ots) – Dassel (pap) In der Zeit von Montag, 03.06.2019

bis zu Montag, 10.06.2019, haben unbekannte Täter in Dassel erneut

Farbschmiereien. Die Täter haben in der Ilmestraße Teile der

Aussenfassade und eine Schiebetür des ehemaligen Raiffeisengebäudes

mit goldener Farbe beschmiert. Weiterhin wurde ein geparktes Kfz

teilvergoldet und ein Metalltor beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch

nicht genau bekannt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter

geben können, setzen sich bitte mit dem Polizeikommissariat Einbeck

oder der Polizeistation Dassel in Verindung.

