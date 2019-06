POL-UL: (UL) Ehingen – Von Alarmanlage gestört / Einbrecher flüchteten Dienstagmorgen in Ehingen.

Ulm (ots) – Gegen 04.15 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein

Gebäude in der Adolffstraße gemeldet. Mehrere Polizeistreifen rückten

und umstellten das Gebäude. Bei der Durchsuchung fanden die

Polizisten niemanden mehr. Über ein Fenster drangen Unbekannte in das

Gebäude ein. Vermutlich wurden sie durch eine Alarmanlage gestört und

flüchteten sogleich wieder. Gestohlen wurde nach derzeitigem

Ermittlungsstand nichts.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die

richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter

scheitern an den technischen und mechanischen

Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder

etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst

schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben

die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

