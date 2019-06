POL-DA: Darmstadt: Sprungturm in Freibad beschmiert / 300 Euro Sachschaden

Darmstadt (ots) – Unbekannte Vandalen haben offenbar in den

zurückliegenden Tagen ihr Unwesen auf dem Gelände des Woog Freibades

in der Landgraf-Georg-Straße getrieben und in der Zeit zwischen

Mittwoch (5.6.) bis Donnerstag (6.6.) ihre Farbschmierereien an einem

Sprungturm des Schwimmbades hinterlassen. Mit ihrem Vorgehen

verursachten die Täter dabei einen Sachschaden von mindestens 300

Euro. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat den Fall übernommen

und ein Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des

Hausfriedensbruchs eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden an die

Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

