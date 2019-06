POL-UL: (UL) Staig/Amstetten – Berauschte Autofahrer / Die Polizei stoppte am Montag zwei Autofahrer, die deutlich über dem Erlaubten Alkohol intus hatten.

Ulm (ots) – Kurz vor 22.30 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem VW

in Amstetten. In der Straße „Am Pfarrgarten“ kam der Fahrer nach

rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Grünstreifen und

kollidierte mit einem geparkten Auto und fuhr weiter. Der 50-jährige

Besitzer des geparkten Autos befand sich gerade im Garten und nahm

die Verfolgung auf. Er verlor den Unfallverursacher kurze Zeit später

aus den Augen und kehrte zu seinem Haus zurück. Der 39-Jährige war

mittlerweile auch wieder zur Unfallstelle zurückgekehrt und gab sich

als Verursacher zu erkennen. Eine Polizeistreife roch bei dem

Verursacher Alkohol. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der

Mann hatte deutlich zu viel getrunken. In einem Krankenhaus musste er

eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den

Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro.

In Staig sah eine Polizeistreife gegen 21.30 Uhr einen Audi in der

Unterweiler Straße fahren. Der Audi fuhr weiter nach Unterweiler und

das mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In Unterweiler stoppte

die Polizei den 50-Jährigen. Bei der Kontrolle rochen die Beamten

Alkohol. Nach einem positiven Alkoholtest musste der Audi-Fahrer mit

in ein Krankenhaus. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Einen Führerschein

hatte der 50-Jährige auch nicht mehr. Ihn erwarten nun mehrere

Anzeigen.

Hinweis der Polizei: Alkohol hat einen erheblichen Einfluss auf

die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Gerade deshalb ist bei

schweren Verkehrsunfällen häufig Alkohol im Spiel. Deshalb empfiehlt

die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

