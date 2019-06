POL-SO: Lippstadt – Streit

Lippstadt (ots) – Am Montag, um 14:00 Uhr, kam es am

Anton-Prätorius-Weg zu einem Vorfall. Eine 36-jährige Lippstädterin

fuhr mit ihrem Motorroller auf dem für Kraftfahrzeuge gesperrten Weg.

Auf dem Soziussitz befand sich ein 42-jähriger Mann aus Lippstadt.

Sie überholte eine in gleicher Richtung gehende Fußgängergruppe. Ein

35-jähriger Mann aus der Gruppe lief hinter dem Roller her, ergriff

den 42-jährigen Beifahrer und hielt ihn fest. Dadurch kam die

Rollerfahrerin samt Beifahrer zu Fall. Im anschließenden Streit, zog

der Rollerbeifahrer Pfefferspray und setzte es gegen den 35-jährigen

Mann aus Wadersloh ein. Außerdem schlugen beide Rollerfahrer mit

ihren Helmen nach dem Mann. Die Polizei konnte kurz darauf alle

Beteiligten antreffen und erhielt unterschiedliche Aussagen. Bei dem

Sozius wurden das Pfefferspray sowie ein verbotenes Messer

festgestellt. Bei der Rollerfahrerin verlief ein Drogenvortest

positiv. Daraufhin wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der

Führerschein sichergestellt. Die Polizisten schrieben Anzeigen wegen

Gefährlicher Körperverletzung, Gefährlichem Eingriff in den

Straßenverkehr, Fahren unter Drogeneinfluss und Verstoß gegen das

Waffengesetz. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 – 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Soest | Publiziert durch presseportal.de.