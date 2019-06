POL-BS: Dreister Diebstahl am Samstagvormittag – Brillengestelle entwendet

Braunschweig (ots) – 08.06.2019, 11.15 – 11.45 Uhr Braunschweig,

Innenstadt

Den regen Kundenverkehr in einem Optikergeschäft nutzten

unbekannte Täter am Samstagvormittag zum Diebstahl von

Brillengestellen.

Den Verkäuferinnen war zunächst ein 50-55 Jahre alter, ungefähr

170 – 175 cm großer Mann in einem Optikergeschäft in der

Friedrich-Wilhelm-Straße aufgefallen, der sich bei den Regalen mit

Brillenfassungen aufhielt. Der Mann, der kurze dunkle Haare, einen

Dreitagebart sowie eine schwarze Kunststoffbrille trug, sprach auch

kurz eine der Verkäuferinnen an. Nach ungefähr 15 Minuten verschwand

der Unbekannte, der eine dunkle Hose, eine schwarze Sommerjacke und

einen Rucksack trug, ohne etwas zu erwerben.

Kurz darauf stellten die Mitarbeiterinnen fest, dass eine größere

Menge hochwertiger Brillengestelle gegen preiswertere Gestelle der

Eigenmarke aus den Schubladen ersetzt wurden. Die hochpreisigen

Gestelle wurden entwendet.

Nach ersten Ermittlungen liegt der Schaden bei über 10.000,- Euro.

