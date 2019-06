POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 11.06.2019

Offenbach (ots) – Verdächtige aus Gewahrsam entlassen – Hanau

(neu) Im Fall des am Sonntag in der Limesstraße in Hanau

verstorbenen Mannes ist die vorläufig festgenommene 41-jährige

Lebensgefährtin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft aus dem

Polizeigewahrsam entlassen worden, da ein dringender Tatverdacht

hinsichtlich eines Tötungsdelikts derzeit nicht besteht. Vor dem

Hintergrund der nach wie vor andauernden Ermittlungen können derzeit

keine weiteren Angaben gemacht werden.

Offenbach, 11.06.2019, Pressestelle, Rudi Neu

