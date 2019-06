POL-DEL: LK Oldenburg: Diebstahl von Werkzeugen in Großenkneten

Delmenhorst (ots) – Unbekannte Täter haben Werkzeug aus einem

Rohbau in Großenkneten entwendet.

Dabei gelangten sie in der Zeit von Sonntag, 09. Juni 2019, 16:00

Uhr, bis Montag, 10. Juni 2019, 09:00 Uhr, durch eine Kellertür in

den Rohbau im Webskamp. Im Einfamilienhaus nahmen sie diverse

elektronische Werkzeuge an sich und verließen den Tatort anschließend

durch einen Raum im Erdgeschoss.

Zeugen, die im Tatzeitraum Personen auf der Baustelle gesehen

haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit

der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (676904).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

