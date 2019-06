POL-EL: Geeste – Unfall auf der B 70 fordert drei Verletzte

Geeste (ots) – Am Montagnachmittag ist es auf der B 70 in Höhe

Geeste-Osterbrock zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei

Menschen verletzt wurden, einer von ihnen lebensgefährlich. Gegen

17.35 Uhr fuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Audi in Richtung

Meppen, als er aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn

geriet und hier mit einem BMW zusammenstieß. Durch den Zusammenprall

wurden beiden Autos in den Seitenraum geschleudert. Der 51-jährige

Fahrer des BMW wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und

lebensgefährlich verletzt. Seine 53-jährige Beifahrerin und der

Audifahrer wurden mit schweren Verletzungen in umliegende

Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehren aus Osterbrock und Groß

Hesepe waren mit insgesamt etwa 45 Männern im Einsatz. Die B 70 war

für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 21.00

Uhr voll gesperrt. /mal

