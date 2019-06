POL-EL: Haren – BMW in Dankern beschädigt

Haren (Ems) (ots) – Am Pfingstmontag ist es in der Zeit zwischen

12:30 Uhr und 18:20 Uhr auf einem Parkplatz vor einer Ferienwohnung

im Fischotterweg im Ferienzentrum Schloß Dankern zu einer

Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein geparkter weißer BWM wurde dabei

am linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich

von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500

Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher machen

können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der

Rufnummer (05932) 72100 zu melden. /mal

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

