POL-HF: Unfall unter Alkoholeinfluss- PKW prallt gegen Verkehrsmast

(sls) In der Samstagnacht (8.6.) befuhr ein 23-jähriger BMW-Fahrer

aus Bünde zunächst die Mindener Straße aus Richtung Südlengern

kommend in Richtung Kreuzungsbereich Herforder Straße/Weseler Straße.

Beim Abbiegevorgang in Richtung Kreuzungsbereich verlor er die

Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Straßenschild.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden im Fahrzeug die Airbags

ausgelöst, die mögliche Verletzungen des Fahrzeugführers

verhinderten. Während der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten

Polizeibeamten festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter

Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Da der BMW

nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Der

Gesamtschaden des Unfalls wird auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

