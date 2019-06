POL-HAM: Körperverletzung auf dem Langewanneweg

Hamm-Rhynern (ots) – Leicht verletzt wurde ein 24-Jähriger am

Freitag, 7. Juni, bei einer Körperverletzung auf einem Schützenplatz

am Langewanneweg. Gegen 22.45 Uhr geriet er mit zwei Unbekannten in

Streit. Nach zunächst verbaler Auseinandersetzung, schlugen und

traten die Männer ihr Opfer. Anschließend flüchteten sie. Beide

Tatverdächtigen sind zirka 20 Jahre alt. Einer der Männer ist zirka

1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur, dunkelblonde Haare und war

dunkel gekleidet. Der zweite Unbekannte ist zirka 1,80 Meter groß,

hat eine schlanke Statur, helle Haare und trug einen dunklen Pullover

mit heller Aufschrift. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter

der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

