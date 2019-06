POL-KA: (KA) Waldbronn – Brand eines Wohngebäudes

Waldbronn (ots) – Am Dienstagmorgen gegen 00.15 Uhr wurde in

Waldbronn, OT Reichenbach, in der Gartenstraße 10, ein Dachstuhlbrand

festgestellt. Zum Feststellungszeitpunkt schlugen die Flammen bereits

aus dem Dach. Das Feuer war gg. 02.40 Uhr gelöscht, wobei eine

Photovoltaikanlage die Löscharbeiten erschwerte. Durch den Brand

wurde das Haus unbewohnbar, der Schaden wird auf einen sechsstelligen

Betrag geschätzt. Zum Brandausbruch hielten sich sechs Personen in

dem 4-Familienwohnhaus auf, wobei zwei Personen verletzt wurden. Eine

Person erlitt eine Rauchgasvergiftung, eine andere zog sich beim

Verlassen des Hauses eine Fußverletzung zu. Alle Personen konnten das

Haus vor Eintreffen der Rettungskräfte alleine verlassen. In den

umliegenden drei Gebäuden wurden ebenfalls insgesamt 6 Personen

evakuiert. Die Brandursache ist unbekannt. Die Feuerwehrabteilungen

Waldbronn, Karlsbad, Pfinztal und Ettlingen waren mit ca. 50 Mann vor

Ort, das DRK mit 15 Personen der Bereitschaft Waldbronn, dazu 2 RTW

und 1 NEF. Die Polizei hatte 10 Beamte im Einsatz.

Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Karlsruhe | Publiziert durch presseportal.de.