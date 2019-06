POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Einbrecher im Erdbeerstand – dank Zeugen gelingt Festnahme.

Warendorf (ots) – Eine Zeugin meldete der Polizei am Dienstag,

11.06.2019, um 02.25 Uhr, dass sie beobachten konnte, wie drei

Personen in einen Verkaufsstand für Erdbeeren an der Heessener Straße

in Dolberg eingedrungen sind. Durch die eintreffenden Polizeikräfte

konnte ein Täter vor Ort festgenommen werden. Bei ihm wurde

Einbruchswerkzeug und Diebesgut aus dem Verkaufsstand aufgefunden.

Die beiden Komplizen sind flüchtig.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Warendorf | Publiziert durch presseportal.de.