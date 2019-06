POL-WAF: Oelde-Stromberg. Pkw überschlägt sich bei Alleinunfall

Warendorf (ots) – Am Montag, 10.06.2019, um 23.15 Uhr, befuhr eine

45jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit ihrem Pkw die Straße Am Hang

in Stromberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach links

von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baumstumpf und überschlug

sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die Fahrzeugführerin verletzt und mit

einem Rettungswagen in eine Krankenhaus gebracht.

