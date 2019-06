LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Remptendorf (Saale-Orla-Kreis) (ots) – Am 10.06.2019 wurde ein

VW-Fahrer (deutsch, männlich 46 Jahre) in Remptendorf angehalten und

einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der in diesem Zusammenhang

durchgeführte Atemalkoholtest ergab letztendlich 0,84 Promille. Den

Fahrzeugführer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

