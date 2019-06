POL-WI-KvD: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Wiesbaden (ots) – Drei Verletzte, drei nicht mehr fahrbereite Pkw

und 9000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Verkehrsunfalls am

Montagabend (10.06.19). Gegen 19:15 Uhr bog ein 45-jähriger

Frankfurter mit seinem SUV ohne auf den Gegenverkehr zu achten vom

Kurt-Schuhmacher-Ring nach links in die Dotzheimer Straße ab. In der

Folge kollidierte er mit dem entgegenkommenden SUV einer 27-jährigen

Frau aus Wiesbaden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Fahrzeug

noch gegen den rechts neben ihr fahrenden Opel Astra eines

60-jährigen Wiesbadeners geschoben. Während der Unfallverursacher mit

einem Schleudertrauma davonkam, mussten die beiden anderen leicht

verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kreuzung musste

kurzfristig komplett gesperrt werden. Die Räumung der Unfallstelle

dauerte rund ein dreiviertel Stunden.

