POL-KA: (KA, MA)Karlsruhe-Mannheim – Verfolgungsfahrt nach mehreren Straßenverkehrsgefährdungen und zweimal unerlaubtem Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf

BAB 5, BAB 8, BAB 6 (ots) – Zu einer Verfolgungsfahrt kam es am

10.06.2019, ab ca. 10.40 Uhr, die sich über die BAB 5, BAB 8 und BAB

6 hinzog. Ein 34-jähriger PKW- Lenker aus Hamburg mit einem DACIA

Logan (schweizer Zulassung) befuhr die BAB 5 in Richtung Süden.

Zwischen AS Kronau und AS TR Bruchsal zwang er absichtlich einen ihn

überholenden PKW durch ruckartiges lenken, nach links auszuweichen,

um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Im Bereich der Baustelle bei

Bruchsal überholte er einen anderen PKW rechts und schnitt ihn

anschließend, so dass es zur Kollision kam. Anschließend fuhr er ohne

anzuhalten in Richtung Süden weiter. Am Autobahndreieck Karlsruhe

wechselte er auf die BAB 8 in Richtung Stuttgart, verließ diese dann

an einer Behelfsausfahrt und fuhr an der AS Karlsbad wieder auf die

BAB 8 in Richtung Karlsruhe auf. Die Anhaltesignale eines ihn

zwischenzeitlich verfolgenden Streifenwagens missachtete er und

überholte auf dem dort abgebakten Standstreifen ein Wohnwagengespann.

Hierbei kollidierte er mit mehreren Warnbaken, wobei die Trümmerteile

gegen das Gespann geschleudert wurden. Auch nach diesem Unfall hielt

er nicht an und fuhr auf der BAB 5 weiter in Richtung Norden, wobei

er teilweise den Standstreifen mit bis zu 180 km/h befuhr.

Am Autobahnkreuz Walldorf wechselte er auf die BAB 6 in Richtung

Mannheim. In Höhe des Beschleunigungsstreifens der BAB 61 auf die BAB

6 verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte rechts in

die Leitplanke, dann nach oben und kam auf dem Dach zur Endlage. Der

Fahrer konnte sich dann leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Bei der anschließenden Festnahme leistete er Widerstand.

Nach ärztlicher Versorgung im Krankenhaus wurde er ins PZN

Wiesloch eingeliefert. Nach ersten Ermittlungen ist er nicht im

Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Eventuell weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten sich beim

Autobahnpolizeirevier Karlsruhe, 0721/944840, zu melden.

An der Verfolgung waren insgesamt 20 Streifenwagen des PP

Karlsruhe und des PP Mannheim beteiligt. Der entstandene

Gesamtschaden beträgt ca. 11.500 Euro.

Rolf Merz, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

