POL-RE: 45964 Gladbeck, 7 jähriges Kind wird bei Verkehrsunfall mit Renncart schwer verletzt

Recklinghausen (ots) – Am Sonntag, den 10.06.2019 kam es um 20:23

Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes zu einem

Verkehrsunfall, bei dem ein 7 jähriges Mädchen aus Gladbeck schwer

verletzt wurde. Nach den ersten Ermittlungen war das Mädchen mit

einem Renncart auf dem Parkplatz gefahren. Aus bisher nicht geklärten

Gründen fuhr das Mädchen mit dem Renncar in einen Metallzaun am Rande

des Parkplatzes. Hierbei zog sich das Mädchen schwere

Kopfverletztungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein

Krankenhaus gebracht werden. Die 49 jährige Mutter und deren 34

jähriger Begleiter waren zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls auf dem

Parkplatz. An dem Renncar entstand erheblicher Sachschaden. Es wurde

für die weiteren Ermittlungen sichergestellt. Das Mädchen trug zum

Unfallzeitpunkt keinen Helm. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

