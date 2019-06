POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 10.06.2019, Stand 20.30 Uhr

Heilbronn (ots) – Main-Tauber-Kreis

Gemarkung Niederstetten-Adolzhausen: Verkehrsunfall mit verletzter

Person Eine verletzte Person und ein Sachschaden von ca. 3 200 Euro

sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B 290 am Montag um

18.44 Uhr. Der 31-jährige allein beteiligte Fahrer eines PKW Toyota

fuhr von Riedbach kommend in Richtung Herbsthausen. Dabei kam er nach

der Einmündung Niederstetten vermutlich infolge nicht angepasster

Geschwindigkeit nach rechts gegen den Bordstein. In der Folge kam das

Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf

und überschlug sich mehrfach. Der PKW kam auf dem Dach zum Liegen,

wodurch Betriebsstoffe ausliefen. Der verletzte Fahrer wurde durch

das DRK ins Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand Totalschaden in

Höhe von ca. 3 000 Euro, an der Bepflanzung ein Schaden von ca. 200

Euro. Für die Beseitigung der war die Feuerwehr mit 19 Mann und vier

Fahrzeugen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Heilbronn | Publiziert durch presseportal.de.