FW Hünxe: Einsatz nach Regen

Hünxe (ots) –

Am 10.06.2019 um 17:53 Uhr musste die Feuerwehr Hünxe für einen

gemeldeten Wasserschaden in die Donnersbergstege ausrücken. Da die

vorgefundene Menge Wasser zu gering für die Pumpen der Feuerwehr war

und das Wasser beim Eintreffen bereits rückläufig war, bestand kein

Handlungsbedarf seitens der Feuerwehr. Die alarmierte Einheit Hünxe

war um 18:15 Uhr wieder Einsatzbereit am Standort.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hünxe

Stephan Hinz-Sobottka

Telefon: 0151-156 60 516

E-Mail: stephan.hinz-sobottka@feuerwehrhuenxe.de

