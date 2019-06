FW-E: Drei Verkehrsunfälle innerhalb kurzer Zeit – sieben verletzte Personen

Essen-Altendorf und Essen-Schonnebeck, 10.06.2019, 17:43 Uhr (ots) –

Am späten Nachmittag des Pfingstmontags kam es innerhalb von zwei

Stunden zu drei schweren Verkehrsunfällen im Essener Stadtgebiet.

Dabei wurden sieben Personen teilweise schwer verletzt. Um 17:43 Uhr

wurde ein 11-jähriger Junge auf der Gelsenkirchener Straße Ecke

Fritz-Schupp-Allee beim Überqueren der Fahrbahn von einem PKW frontal

erfasst und auf die Straße geschleudert. Nach notärztlicher

Behandlung vor Ort wurde das schwerverletzte Kind mit einem

Rettungshubschrauber in eine geeignete Klinik geflogen. Angehörige

sowie Unfallzeugen wurden durch Notfallseelsorger betreut. Nur 16

Minuten später ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall an der

Kreuzung Schölerpad Ecke Kleine Buschstraße in Altendorf. Hier

stießen im Kreuzungsbereich zwei PKW zusammen. Dabei wurden zwei

Kinder sowie eine Frau verletzt; drei weitere Fahrzeuginsassen

blieben unverletzt beziehungsweise wollten später eigenständig ein

Krankenhaus aufsuchen. Bei diesem Einsatz kamen drei Notärzte sowie

drei Rettungswagen zum Einsatz. Um 19:45 Uhr kollidierten beim

dritten Unfall des Nachmittags ein Taxi sowie ein weiterer PKW im

Kreuzungsbereich Altendorfer Straße / Berthold-Beitz-Boulevard.

Hierbei wurden der Taxifahrer, seine Kundin sowie der Fahrer des

anderen beteiligten PKW verletzt. Nach notärztlicher Untersuchung

wurden alle drei Personen mit einem Rettungswagen unter notärztlicher

Begleitung in verschiedene Krankenhäuser gefahren. Bei diesem Einsatz

kamen wiederum drei Notärzte sowie drei RTW zum Einsatz. Die Polizei

übernahm alle drei Unfallstellen zur Ermittlung der Unfallursache.

