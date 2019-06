FW Lage: 16 Einsätze in der vergangenen Woche – 3.6.-9.6.2019

Lage (ots) –

Eine einsatzreiche Woche liegt hinter der Feuerwehr Lage.

Insgesamt 16 Mal wurden in der vergangenen Woche Einheiten der

Feuerwehr Lage alarmiert.

Am Montag 3. Juni waren die Einheiten Hagen, Pottenhausen und Lage

gegen 12:00 Uhr mit einer größeren Ölspur im Ortsteil Waddenhausen

und Hagen beschäftigt. Die Ölspur musste mit Bindemittel abgestreut

und eingefegt werden. Die Kehrmaschine des Bauhofs der Stadt Lage hat

im Anschluss die abgestreuten Bereiche gereinigt. Kurz darauf musste

der Löschzug Lage zu einer weiten Ölspur im Stadtgebiet ausrücken.

Auf der Strecke vom Kreisverkehr Detmolder Str. bis zur Westtor

Kreuzung waren Verunreinigungen durch Öl erkennbar. Die Feuerwehr

setzte ein flüssiges Tensid zur Beseitigung ein.

Am Mittwoch, 5.6.2019 wurde die Feuerwehr um kurz vor 12 Uhr zu

einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Wohnhaus in der

Thusneldastr. alarmiert. Aufgrund dessen, das bei Eintreffen der

ersten Kräfte bereits starker Rauch aus einem Fenster drang, wurde

eine Stichworterhöhung gegeben und weitere Kräfte alarmiert. Nachdem

die Einsatzkräfte sich Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, war

erkennbar, dass angebranntes Essen auf dem Herd Auslöser für die

Auslösung des Rauchwarnmelders und der starken Rauchentwicklung

gewesen ist. Nachmittags musste die Feuerwehr dann noch einen Baum im

Bereich der Teutobuger-Wald-Str. in Hörste beseitigen.

Das Sturmtief Ivan bescherte der Feuerwehr Lage am 7.6. und

8.6.2019 insgesamt 8 Einsätze. Die Einheiten Hörste, Hagen,

Kachtenhausen und Lage mussten jeweils Bäume welche sturmbedingt

abgeknickt waren beseitigen. In Kachtenhausen viel ein ca. 80 cm Ast

auf einen stehenden PKW und auf dem Maßbruch wurde eine Straße im

Bereich eines Waldes gesperrt, da hier eine größere Astgabelung

drohte herunterzufallen. Ebenfalls am 8.6. musste die Feuerwehr dann

noch zu einer Türöffnung als Amtshilfe für die Polizei ausrücken.

Zur Unterstützung des Rettungsdienstes mit Hilfe der Drehleiter

wurde der Löschzug Lage am 9.6.2019 um 15:27 Uhr alarmiert. Aufgrund

eines medizinischen Notfalls musste eine Person aus dem 2. Stock

eines Wohngebäudes zum Rettungswagen gebracht werden. Durch die engen

Verhältnisse im Treppenhaus konnte die Person nicht durch das

Treppenhaus getragen werden. So wurde die Person mit Hilfe einer

Schleifkorbtrage und der Drehleiter durch ein Fenster im 2. OG zum

Rettungswagen transportiert. Um 17.52 Uhr muss der Löschzug Lage dann

nochmal zu einer Tür Öffnung für den Rettungsdienst ausrücken. Auch

hier war ein medizinischer Notfall der Grund, dass die Person nicht

mehr eigenständig die Tür öffnen konnte.

