FW Stockach: Sicherstellen des Brandschutzes nach einem Verkehrsunfall

B 31 neu (ots) –

Am 10.06.2019 um 10:54 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr

Stockach Abteilung Stadt zur Sicherstellung des Brandschutzes auf die

B 31 neu alarmiert. Nach einem Verkehrsunfall rauchte ein Fahrzeug,

weshalb die Gefahr eines Fahrzeugbrandes vorhanden war. Am Einsatzort

war der Patient bereits durch den Rettungsdienst aus dem Fahrzeug

befreit und wurde von diesem versorgt. Die Feuerwehr klemmte die

Batterie des Fahrzeuges ab und unterstütze die Polizei bei der

Verkehrssicherung. Nach Rücksprach mit der Polizei wurde die Fahrbahn

gereinigt, um einen sicheren Verkehrsfluss zu gewährleisten. Die

Freiwillige Feuerwehr Stockach war mit 15 Personen mit drei

Fahrzeugen im Einsatz. Weitere sechs Personen waren im Gerätehaus in

Bereitstellung.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stockach

Fabian Dreher

Telefon: 07771-802-616

E-Mail: presse@feuerwehr-stockach.de

www.feuerwehr-stockach.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr Stockach | Publiziert durch presseportal.de.