POL-PPRP: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ludwigshafen (ots) – Am Montagnachmittag, den 10.06.2019 gegen

16:00 Uhr, kam es in Ludwigshafen an der Kreuzung Wollstraße Ecke

Bliesstraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Für die

Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Kreuzung komplett

gesperrt werden. Aufgrund der Missachtung eines STOP-Schildes

kollidierten zwei Autos in Mitten der Kreuzung. Ein drittes Fahrzeug

wurde im Rahmen eines Ausweichmanövers beschädigt. Insgesamt dürfte

sich der Sachschaden auf etwa 10.000EUR belaufen. Zwei der Insassen

wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein

nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

