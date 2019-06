POL-PDNR: Unfallflucht – Zeugen gesucht

Neuwied (ots) – Die Polizei Neuwied sucht Zeugen, nachdem es am

Pfingstsonntag zwischen 22:30 Uhr und 23:30 Uhr auf dem Grünstreifen

vor der Eishalle zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der

Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Dieser

beschädigte zuvor einen silbernen VW-Bus T 5 an der rechten, hinteren

Stoßstange. Es blieben rote Lackanhaftungen zurück. Der entstandene

Sachschaden an dem Bus dürfte etwa 1000EUR betragen.

