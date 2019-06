FW-LK Leer: Feuer in leerstehendem Haus gelegt

Loga (ots) –

Die Feuerwehr in Loga musste am Montagabend in den Wiesenweg

ausrücken. Anwohner hatte bei einem leerstehendem Haus eine

Rauchentwicklung bemerkt, jedoch zunächst kein Feuer gesehen.

Wenige Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort. Im Rahmen

einer ersten Erkundung könnte ein Feuer in einem Raum des

Erdgeschosses festgestellt werden. Ein Zugang, der eigentlich durch

Holzplatten verbaut war stand ebenfalls offen.

Ein Trupp unter Atemsschutz löschte den Brand ab. Dank des

frühzeitigen Erkennen der Anwohner hatte sich das Feuer in dem Haus

nicht weiter ausbreiten können. Die Bauweise und die Materialien

hätten einen größeren Brand begünstigt.

Da augenscheinlich eine natürliche Brandursache auszuschließen war

und Anwohner entsprechende Beobachtungen machen könnten, wurde die

Polizei hinzugezogen, die jetzt die Ermittlungen aufgenommen hat. Die

Feuerwehr rückte nach rund einer Stunde wieder ab.

++ 10.06.2019 – 18:05 ++ ++ Loga – Wiesenweg ++

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Landkreis Leer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Dominik Janßen

Telefon: 0491/21371-11

Mobil: 0174/1777010

E-Mail: dominik.janssen@kreisfeuerwehr-leer.de

http://kreisfeuerwehr-leer.de

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Landkreis Leer | Publiziert durch presseportal.de.