FW-MG: Gewitter mit Starkregen über Mönchengladbach

Mönchengladbach, 10.06.2019, 18:30 Uhr, südöstliches Stadtgebiet Mönchengladbach (ots) –

Am frühen Pfingstmontagabend zog ab 18:30 Uhr ein Gewitter mit

Starkregen und Windböen über Mönchengladbach hinweg. Aktuell konnten

insgesamt 54 Einsatzkräfte 25 Einsätze im Bereich Giesenkirchen

abarbeiten. Neben vollgelaufenen Kellern kam es zu nicht passierbaren

Straßen aufgrund des Starkregens.

Vor einem Gebäude auf der Kölner Straße kam es aufgrund des

Starkregens zu einem massiven Wassereinbruch in eine Baugrube. Dabei

wurde eine Wasserleitung beschädigt was eine Unterspülung des

Gehweges verursachte, Teile des angrenzenden Gebäudes wurden durch

die Wassermassen freigelegt. Durch Mitarbeiter des örtlichen

Energieversorgers (NEW) konnte der Wasseraustritt aus der Leitung

gestoppt werden. Ein Statiker des Fachbereiches Bauordnung und

Denkmalschutz stellte anschließend die Standfestigkeit des Objektes

fest.

Personen kamen nicht zu schaden.

Im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache

III, sowie Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeuge der Einheiten Rheydt,

Giesenkirchen, Odenkirchen, Schelsen, Beckrath, Wanlo und

Wickrathberg der Freiwilligen Feuerwehr und der Führungsdienst der

Berufsfeuerwehr.

Einsatzleitung: Brandamtmann André Weißhaupt

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Mönchengladbach | Publiziert durch presseportal.de.