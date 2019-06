POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) – 10.06.2019, 12.00 Uhr Freden, Mitteldorf in

Höhe Bachstraße Eine Bislang unbekannte Pkw-Fahrerin parkte rückwärts

aus einer Parklücke aus und touchierte dabei den abgeparkten Pkw

eines Fredeners. Anschließend entfernte sich die Frau, ohne sich um

den entstanden Schaden zu kümmern. Gesucht wird ein schwarzer

Kleinwagen. Schadenshöhe: 750,– Euro Zeugen werden gebeten sich mit

der Polizei in Alfeld unter Tel.: 05181/91160 in Verbindung zu

setzen.

