POL-KA: (PF) Pforzheim – Zwei Lebensgefährlich- und sieben Leichtverletzte nach Brand in Wohnung

Pforzheim (ots) – Am Pfingstmontag-Mittag, gegen 12.30 Uhr, kam es

aus bislang unbekannter Ursache zu einem Wohnungsbrand in der

Pforzheimer Gymnasiumstraße. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches

befanden sich noch zahlreiche Bewohner im Anwesen, die durch die

Berufsfeuerwehr Pforzheim gerettet wurden. Zwei Bewohner des Hauses

zogen sich durch Verbrennungen und Rauchgas lebensgefährliche

Verletzungen zu und mussten mit Rettungshubschraubern in

Spezialkliniken geflogen werden. Sieben weitere Bewohner sind ersten

Ermittlungen zufolge leicht verletzt worden. Da das Haus unbewohnbar

ist, wurden die zehn weitere Bewohner durch die Stadt Pforzheim auf

Notunterkünfte verteilt. Am Haus entstand ein Schaden von ca.

200.000,00 Euro.

Der Feuerwehreinsatz zog ca. 50 Schaulustige an. Diese mussten

durch vier zusätzlich hinzugezogene Funkstreifen aufgefordert werden,

gebührenden Abstand von der Brandstelle und den Verletzten zu halten.

Zudem erschwerten der Berufsfeuerwehr Pforzheim zwei im

Kreuzungsbereich geparkte Pkw die Anfahrt. Hierdurch gelang es der

Feuerwehr mit ihren Großfahrzeugen für die Menschenrettung nicht bis

an die Einsatzstelle vorzufahren, ohne beide zu beschädigen. Die

Berufsfeuerwehr Pforzheim war mit 34 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen

vor Ort.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

