POL-K: 190610-3-K Zufallsfund bei Fahrzeugkontrolle auf der A 4

Köln (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagmittag (9.

Juni) haben Polizisten auf der A 4 in Fahrtrichtung Heerlen 116 unter

Naturschutz stehende Vögel in unbelüfteten Umzugskisten entdeckt.

Drei der Wildvögel lagen bereits tot in den Transportboxen. Die

Wildvogelstation in Rösrath nahm die teilweise verletzten Kernbeißer,

Stieglitze und Grünfinken auf.

Gegen 15.15 Uhr kontrollierten eingesetzte Beamte einen Peugeot.

Im Fußraum der Rücksitze fielen den Beamten zwei Umzugskartons auf.

Beim Hineinsehen fanden sie 16 kleine Boxen mit Kernbeißern. Darunter

befanden sich fünf weitere Boxen mit insgesamt 50 Stieglitzen und 34

Grünfinken.

Die Polizei hat gegen den Fahrer und die Beifahrerin ein

Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

eingeleitet. (jk)

