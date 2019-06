POL-SI: Brand eines unbewohnten Hauses

Siegen (ots) –

Am frühen Montagmorgen (10.06.2019) gegen 02:40 Uhr mussten

Feuerwehr und Polizei zum Brand eines leerstehenden

Mehrfamilienhauses am Brüderweg ausrücken. Die Feuerwehr konnte das

Feuer, das an der Hausrückseite ausgebrochen war, schnell unter

Kontrolle bringen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von

rund 30000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. In

diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise zu verdächtigen

Personen oder Fahrzeugen unter der Nummer 0271-7099-0.

