POL-ME: Streifenwagen mit Bierflaschen beworfen – Monheim – 1906044

Mettmann (ots) –

Am frühen Montagmorgen des 10.06.2019 gegen 02.10 Uhr wurde die

Polizei anlässlich einer Ruhestörung zu einem Wohnhaus auf der

Brandenburger Allee gerufen. Während die eingesetzten Polizeibeamten

das Haus betraten, hörten sie klirrende Geräusche von der Hausfront.

Schnell stellten sie fest, dass der vor dem Haus abgestellte

Streifenwagen von einem Balkon der oberen Etage mit Bierflaschen

beworfen wurde. Eine Bierflasche traf den Funkwagen und verursachte

Sachschaden an Dach und Motorhaube. Durch die Beamten konnte im

oberen Stockwerk eine Person erkannt werden, die weitere Bierflaschen

herunterwarf. Der Streifenwagen und die Beamten wurden hierbei nur

knapp verfehlt. Durch die Polizei konnte der Beschuldigte in seiner

Wohnung angetroffen werden. Gegen den alkoholisierten 34-jährigen

Mann wurde eine Blutprobe angeordnet. Ein Strafverfahren wurde

eingeleitet. Die Kriminalpolizei in Mettmann übernahm die weiteren

Ermittlungen.

