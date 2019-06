POL-ME: Vandalismus an einer Parkbank – Heiligenhaus – 1906043

Mettmann (ots) –

Am späten Samstagabend des 08.06.2019, gegen 23.30 Uhr wurde eine

Fußgängerin durch einen lauten Knall und anschließenden Feuerschein

aufmerksam. Durch die verständigte Feuerwehr konnte eine brennende

Parkbank auf einem Spielplatz festgestellt und gelöscht werden. Die

Bank wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Es entstand ein

Sachschaden von ca. 1.000 Euro. An der Bank konnte Brandbeschleuniger

festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die

Kriminalpolizei in Mettmann übernahm die weiteren Ermittlungen.

Hinweise auf den oder die Täter werden erbeten an die Polizei

Heiligenhaus unter Tel.: 02104/982-6150 oder jede andere

Polizeidienststelle.

