POL-ME: Alkoholisierter Radfahrer schwer gestürzt – Velbert – 1906041

Mettmann (ots) –

Am Sonntag, 09.06.2019, gegen 18.35 Uhr befuhr ein 39-jähriger

Mann mit seinem Fahrrad die von-Humboldtstraße aus Richtung Grünheide

kommend in Richtung Brehmstraße. Im Kurvenverlauf der

von-Humboldt-Straße stieß der Velberter Radfahrer mit seinem

Vorderrad gegen die Bordsteinkante und stürzte auf den Gehweg. Er

erlitt erhebliche Schürf- und Schnittverletzungen, vornehmlich im

Gesicht. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch in der

Atemluft des Verletzten festgestellt werden. Ein Alkoholvortest ergab

einen Wert oberhalb der absoluten Fahruntüchtigkeit. Eine Blutprobe

wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren

Ermittlungen übernahm das Verkehrskommissariat Nord. Der Verletzte

wurde zur stationären Behandlung einem Klinikum in Velbert zugeführt.

