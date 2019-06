POL-UL: (HDH) Schnaitheim – Reifen zerstochen – An drei Fahrzeugen hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Schnaitheim die Reifen zerstochen.

Ulm (ots) – Am Sonntag, zwischen 02:00 Uhr und 10:00 Uhr, trieb

ein Vandale in Schnaitheim sein Unwesen. In der Straße Knupfertal

zerstach der Unbekannte an drei geparkten Fahrzeugen jeweils beide

Reifen auf der rechten Fahrzeugseite. Das Polizeirevier Heidenheim

nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen

gemacht oder Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel.

07321-322-0 zu melden.

