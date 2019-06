POL-UL: (UL) Langenau – Papiercontainer brennen – Zwei Altpapiercontainer hat in der Nacht auf Montag ein 37-Jähriger in Brand gesetzt.

Ulm (ots) – Am Montag, gegen 01:20 Uhr, verständigte der Mann

selbst die Feuerwehr und teilte den Brand der Container in der

Bahnhofstraße mit. Feuerwehr und Polizei rückten daraufhin an. Der

Brand war schnell unter Kontrolle. Beamte des Polizeireviers

Ulm-Mitte wurden auf den Mann aufmerksam, der sich an der

Brandörtlichkeit verdächtig verhielt. Schnell war klar, dass es sich

bei ihm nicht nur um den Anzeigeerstatter sondern auch um den

Brandstifter handelt. Er war alkoholisiert und hatte etwa 1 Promille

Er wurde festgenommen. Gegen den Mann besteht der Verdacht, bereits

im April weitere Brandstiftungen begangen zu haben. Auf Grund seines

Gesundheitszustandes wurde er nach seiner Ausnüchterung auf dem

Polizeirevier einer Klinik zugeführt. Er muss sich nun wegen

Sachbeschädigung durch Brandlegung verantworten. Der entstandene

Sachschaden an den Containern kann bislang nicht beziffert werden.

