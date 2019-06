POL-MA: Mannheim-Schönau / Mit Hammer angeklopft / Festgenommen

Mannheim (ots) – Unsanft geweckt wurde am Sonntagmorgen ein

Wohnungsinhaber im Apenrader Weg. Ein 37-jähriger schlug gegen 10.30

Uhr die Wohnungstür des 30-jährigen mit einem Hammer ein und

verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Gleich darauf flüchtete er

allerdings wieder, konnte aber bei der sofort eingeleiteten Fahndung

festgenommen werden. Er gab an, sich in der Tür geirrt zu haben. Wen

er eigentlich beehren wollte ist allerdings nicht bekannt und

Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Gegen den Wohnsitzlosen wird

nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.

