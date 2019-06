POL-PDLD: Kind verletzt

Edenkoben (ots) –

Bei einer Kollision mit einem Pkw erlitt ein 7-jähriges Kind am

Sonntag gegen 19:30 Uhr Schürfwunden im Gesicht und eine Beule am

Hinterkopf. Der Junge war mit seinem Fahrrad in der Schanzstraße

zwischen zwei geparkten Autos unvermittelt auf die Straße gefahren.

Der in Richtung Staatsstraße fahrende Autofahrer leitete sofort eine

Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr

verhindern. Ein Rettungswagen brachte das Kind vorsorglich ins

Krankenhaus. Der Junge trug keinen Helm. Ein Helm hätte dem Jungen

sicherlich einen Teil seiner Verletzungen erspart.

