POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht unter Alkohol und Betäubungsmitteln

Frankenthal (Pfalz) (ots) –

Am frühen Sonntagmorgen befährt ein 25-jähriger Frankenthaler mit

seinem Pkw die Johann-Casimir-Straße und biegt in die Willestraße ab.

Hierbei touchiert er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Anschließend parkt der Mann seinen Pkw in unmittelbarer Nähe und

verlässt die Unfallörtlichkeit. Ein Zeuge, welcher den Unfall

beobachtet hat, meldet diesen hiesiger Dienststelle mit dem Hinweis,

dass der Fahrer durchaus alkoholisiert sein könnte. Vor Ort können

durch die Beamten die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge angetroffen

werden. Recherchen ergeben Hinweise auf die Person des Fahrers,

welcher letztendlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden kann.

Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen

Promillewert von 2,4 Promille. Ein durchgeführter Drogenschnelltest

reagiert ebenfalls positiv. Dem Fahrer wurde auf der

Polizeidienststelle durch einen approbierten Arzt eine Blutprobe

entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden

Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt,

gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter

Alkoholeinfluss/Drogeneinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der

Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Gegen ihn kann eine

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt

werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

Laura Schwarz

Telefon: 06233 313-0

E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Ludwigshafen | Publiziert durch presseportal.de.