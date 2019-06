POL-KI: 190610.1 Kiel: Blockade eines Kreuzfahrtschiffs durch Klimaaktivisten löst Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften aus

Kiel (ots) – Die Blockade eines Kreuzfahrtschiffs durch ca. 50

Klimaaktivisten führte gestern zu einem Großeinsatz von Polizei und

Rettungskräften auf dem Ostseekai, der bis spät in die Nacht

andauerte. Die Aktivisten hinderten den Kreuzfahrer unter anderem mit

diversen Kleinbooten am Ablegen. Einige Aktivisten kletterten auf den

Wulstbug und die Festmacherleinen des Schiffs. Fünf Aktivisten

kletterten auf einen Kran, der sich auf dem Gelände des Ostseekais

befand. Drei kamen im Verlauf der Aktion freiwillig wieder herunter.

Zwei Aktivisten mussten von den Höhenrettern in der Nacht von dem

Kran abgeseilt werden. Verletzt wurde bei dem Großeinsatz glücklicher

Weise niemand.

Gegen 14:00 Uhr gingen bei der Regionalleitstelle Hinweise ein,

dass sich mehrere Personen mit Booten dem Kreuzfahrtschiff

„Zuiderdam“, welches am Ostseekai festgemacht hatte und diesen um

16:00 Uhr verlassen wollte, nähern würden. Einige Personen seien auf

den Wulstbug und auf Festmacherleinen geklettert. Außerdem seien

mehrere Personen auf den Baustellenkran, der sich auf dem Gelände des

Ostseekais befindet, geklettert.

Die ersten Einsatzkräfte bestätigten die eingegangenen Hinweise.

Das Vorgehen der Personen wurde von Seiten der Polizei als

Versammlung eingestuft. Polizeikräfte aus ganz Schleswig-Holstein,

Feuerwehr und Rettungskräfte sowie die Bundespolizei wurden alarmiert

und zum Einsatzort entsandt.

Die Aktivisten verweigerten eine Kontaktaufnahme mit den

Einsatzkräften. Nachdem die Versammlung von Seiten der

Versammlungsbehörde der Stadt Kiel beendet worden war und die

Aktivisten der Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, nicht

nachkamen, nahmen die Einsatzkräfte insgesamt 41 Personen in

Gewahrsam.

Fünf Aktivisten kletterten im Laufe des Nachmittags auf den

Baustellenkran am Ostseekai. Drei verließen den Kran nach kurzer Zeit

wieder. Zwei Aktivisten weigerten sich, vom Kran herunterzuklettern.

Sie wurden von den Höhenrettern der Bundespolizei in Zusammenarbeit

mit den Höhenrettern der Feuerwehr von dem Kran abgeseilt. Auch diese

fünf Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Der Kreuzfahrer konnte um 21:50 Uhr seinen Liegeplatz in Richtung

Kopenhagen verlassen. Er wurde von mehreren Booten der

Wasserschutzpolizei bis zur Strander Bucht begleitet.

Verletzt wurde bei dem Einsatz glücklicher Weise niemand. Die 46

Aktivisten wurden noch im Verlauf der Nacht wieder aus dem Gewahrsam

entlassen. 12 kamen kurz darauf einem Platzverweis nicht nach und

mussten erneut in Gewahrsam genommen werden.

Gegen die Aktivisten wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der

Nötigung, des Widerstandes und des Hausfriedensbruchs eingeleitet.

Um 04:00 Uhr war der Einsatz beendet.

