POL-PDTR: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Trier (ots) – Am Donnerstag, den 06.06.2019, kam es im Zeitraum

zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Saarstraße zu einer

Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte

mit seinem PKW beim Vorbeifahren einen am Seitenrand abgestellten,

silberfarbenen VW Golf. Anschließend fuhr der Fahrer des PKW weiter,

ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Unfall

entstand ein Sachschaden von ca. 2500 Euro. Zeugen die den Unfall

beobachtet haben, werden gebeten , sich telefonisch mit der

Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen.

