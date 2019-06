POL-PDWIL: Hängegleiter abgestürzt

Neumagen-Dhron (ots) – Am 09.06.2019 gegen 19:00 Uhr stürzte ein

Hängegleiter(Drachenflieger) nahe der Absprungrampe auf dem

Fuchsberg, Neumagen-Dhron, aufgrund ungünstigen Witterungseinflüssen

in das unter der Rampe befindliche steile Waldgebiet ab. Der

Hängegleiter selbst blieb in den Baumkronen hängen. Der 39 jährige

Pilot hing frei in etwa 20 Meter Höhe über dem Boden fest. Die

Rettung gestaltete sich dadurch schwierig. Schließlich gelang es den

verständigten Feuerwehren, unter Zuhilfenahme von

Höhenrettungseinheiten unter anderem der Berufsfeuerwehr Trier, den

Piloten nach ca. 1,5 Stunden aus seiner mißlichen Lage befreien.

Dieser trug glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon.

